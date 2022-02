Donovan Carrillo debuta en Beijing 2022 y rompe ausencia mexicana en patinaje artístico… 30 años después

07 febrero, 2022 | Redacción Marca Claro

Tuvieron que pasar 30 años para que México volviera a tener un representante en el patinaje artístico. Donovan Carrillo debutó en Beijing 2022 y lo hizo siendo el único latinoamericano de la prueba. Consiguió una puntuación de 79.69, por lo que asegura competir en la final y así se convierte en el primer mexicano en pasar del programa corto. Así el azteca mejoró su marca personal histórica.

Donovan, quién fue el octavo en el orden de salida, culminó en el sitio 19 de la clasificación entre los 24 patinadores finalistas que continúan en la pelea, por lo que el mexicano seguirá compitiendo.

El jalisciense presentó su rutina al son de Black Magic Woman de Carlos Santana y realizó los saltos de four toe, triple axel y triple lutz combinado con triple toe. El traje con el que compitió en el programa corto fue un leotardo negro con vivos en dorado creado por el diseñador mexicano Edgar Lozzano, cuenta con 17,000 piedras Swarovksi, todas colocadas a mano.

El camino para el debut de Donovan ha sido largo y complicado. Los 30 patinadores que llegaron a competir en Beijing 2022 tuvieron que pelearse 21 plazas, ya que nueve van directo a Rusia, Japón y Estados Unidos. Por lo que el veinteavo lugar en Estocolmo le valió su preciada calificación a los Juegos Olímpicos de Invierno.

Carrillo tuvo que emigrar de Guadalajara a León a los 13 años debido a que la pista en la que practicaba en Jalisco cerró. Sus entrenamientos y su preparación las realizó en una pista dentro de un centro comercial en León. Desde ahí junto con su entrenador, Gregorio Núñez, Donovan ha logrado destacar en México y fuera del país. Su mejor resultado ha sido terminar en el número 20 del Mundial de Patinaje Artístico en Estocolmo, Suecia.

¿Cuándo vuelve a competir Donovan Carrillo?

El mexicano competirá en el programa libre del patinaje artístico, el miércoles 9 de febrero a las 19:30 hrs, tiempo del centro de México. Las canciones con las que se presentará será un mix compuesto por las siguientes: Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin.

Noticias Estados Unidos domina a Suiza y consigue su tercera victoria en el hockey sobre hielo femenil

Noticias Hockey sobre Hielo: ¿Qué pasó en el partido entre Canadá vs ROC y por qué usaron cubrebocas durante el juego?

Videos Hockey sobre hielo: Reglas básicas y cómo se practica este deporte olímpico de invierno

Toda la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

📅 Este es el calendario de Beijing 2022, no pierdas detalle de tu deporte favorito



🥇 Así marcha el medallero en estos Juegos Olímpicos de Beijing 2022



▶️ Disfruta de los mejores videos de esta justa olímpica

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

🔴 Twitter: https://twitter.com/MarcaClaro



🔴 Facebook: https://www.facebook.com/marcaclaro/



🔴 Instagram: https://www.instagram.com/marcaclaro/



🔴 Tik Tok: https://www.tiktok.com/@marcaclaro

Noticias Donovan Carrillo agradece las muestras de apoyo: “Aunque estoy en China, siento cómo mi México está conmigo”

Noticias El austriaco Benjamin Karl conquista el oro en el en slalom gigante paralelo de snowboard de Beijing 2022